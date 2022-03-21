Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял сообщение о многочисленных жертвах в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании China Eastern Airlines в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая, передает Акорда.

Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, а также всему китайскому народу. Говорится в телеграмме