22:42 21.03.2022
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину
Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, сообщает Zakon.kz.
Глава государства с глубоким прискорбием воспринял сообщение о многочисленных жертвах в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании China Eastern Airlines в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая, передает Акорда.
Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, а также всему китайскому народу.Говорится в телеграмме
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