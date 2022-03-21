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22:42 21.03.2022

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину

Выразил соболезнования Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, сообщает Zakon.kz.

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял сообщение о многочисленных жертвах в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании China Eastern Airlines в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая, передает Акорда.

Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, а также всему китайскому народу.Говорится в телеграмме

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