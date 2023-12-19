Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с разрушительным землетрясением в Китае, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 19 декабря, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями китайскому лидеру Си Цзиньпину в связи с землетрясением на северо-западе КНР, унесшим более сотни жизней.



"С глубокой скорбью воспринял новость о гибели ваших соотечественников в результате разрушительного землетрясения в провинции Ганьсу. Выражая соболезнования вам и семьям, потерявшим близких в результате стихийного бедствия, сообщаю, что в этот тяжелый момент народ Казахстана разделяет боль невосполнимой утраты китайского народа. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и благополучного возвращения пропавших без вести граждан к своим семьям". Касым-Жомарт Токаев

Землетрясение в китайской провинции Ганьсу произошло в ночь на 19 декабря. К утру было известно о 95 погибших и 200 раненых, к середине дня число погибших превысило сто человек.