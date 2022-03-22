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08:29 22.03.2022

Небольшой рост числа заболеваний КВИ за сутки выявили в Казахстане

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали на восемь случаев заражения больше, чем днем ранее. Ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировали в шести областях страны, сообщает Zakon.kz

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 22 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 1,

  • в Алматы – 15,

  • в Шымкенте – 1,

  • в Акмолинской области – 0,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 1,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 2,

  • в Жамбылской области – 0,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 5,

  • в Костанайской области – 1,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 7,

  • в Павлодарской области – 1,

  • в СКО – 2,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтвержден 1 304 931 случай.

264 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 10,

  • в Алматы – 32,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 0,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 5,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 2,

  • в Жамбылской области – 143,

  • в ЗКО – 1,

  • в Карагандинской области – 14,

  • в Костанайской области – 0,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 6,

  • в СКО – 51,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 285 809 человек.

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