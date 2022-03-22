Небольшой рост числа заболеваний КВИ за сутки выявили в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 22 марта 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 1,
в Алматы – 15,
в Шымкенте – 1,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 1,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 2,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 5,
в Костанайской области – 1,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 7,
в Павлодарской области – 1,
в СКО – 2,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтвержден 1 304 931 случай.
264 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 10,
в Алматы – 32,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 5,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 2,
в Жамбылской области – 143,
в ЗКО – 1,
в Карагандинской области – 14,
в Костанайской области – 0,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 6,
в СКО – 51,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 285 809 человек.