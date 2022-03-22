Небольшой рост числа заболеваний КВИ за сутки выявили в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 22 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 1,

в Алматы – 15,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 0,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 1,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 2,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 5,

в Костанайской области – 1,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 7,

в Павлодарской области – 1,

в СКО – 2,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтвержден 1 304 931 случай.

264 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 10,

в Алматы – 32,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 0,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 5,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 2,

в Жамбылской области – 143,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 14,

в Костанайской области – 0,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 6,

в СКО – 51,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 285 809 человек.