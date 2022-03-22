Жамбылцы широко отметили праздник весеннего равноденствия

Таразцы в этот день собрались в караван-сарае «Торткуль», чтобы разделить общую радость и встретить весенний новый год. Некоторые горожане по случаю нарядились в национальные костюмы.

Здесь была организована выставка народно-прикладного искусства. Дети активно участвовали в соревнованиях по национальным играм (асык ату, тогыз кумалак, борьба).

Также состоялась акция по высадке деревьев с участием акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, представителей интеллигенции, ветеранов.

В ходе праздничного мероприятия из караван-сарая «Торткуль» отправился этнокараван «Наурыз-көш», который прошелся по улицам города. Участники каравана раздали детям сладости.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Праздничные мероприятия в этот день проходили и во дворах жилых домов. Жители дома №29 в микрорайоне Талас организовали музыкальные выступления, провели спортивные состязания, всех гостей угостили баурсаками и наурыз-коже. Их с праздником поздравил аким области.

У нас есть крепкий фундамент, который мы заложили в годы независимости. Это мир и стабильность, которые привели нас к процветанию. Наш народ пережил немало трудностей, но во все времена благодаря единству мы преодолевали любые испытания. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев

Жительница города Наталья Алферова поблагодарила главу региона за поддержку и внимание, за благоустройство двора жилого дома.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Жители района сахзавода установили юрту на аллее «Ана мен бала». Они возродили древнюю традицию ұйқыашар.

Празднование Наурыза способствует сохранению народных традиций, взаимопониманию между людьми. Сегодня, несмотря на непогоду, жители активно участвуют в праздничных мероприятиях. Если на Наурыз выпадает снег, то это считается добрым знаком, наступивший год обещает быть урожайным. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Жительница Тараза Анар Досымбаева подчеркнула, что благодаря проекту «Таразға тарту» построили аллею «Ана мен бала», где теперь проходят все культурно-массовые мероприятия, и поблагодарила за это руководство области.

Отметим, что такие праздничные мероприятия с 19 марта прошли во всех 11 территориальных округах Тараза.

В этот день с самого утра не стихала музыка у историко-культурного комплекса «Көне Тараз». Здесь развернулось красочное театрализованное представление, которое зрители назвали ярким и запоминающимся. На сцене выступили с концертной программой артисты областной филармонии имени Кенена Азербаева, звезды отечественной эстрады Досымжан Танатаров, Мадина Садуакасова, группа «Алашұлы», также кыргызская певица Кундуз Таштаналиева. Здесь жители торжественно встретили этнокараван «Наурыз-көш».

От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником Наурыз! Это символ наступления нового года, время обновления природы. С обретением независимости он стал воистину всенародным праздником. Под единым шаныраком Наурыз отмечают представители всех этносов. Сегодня нашей главной задачей было создать добрую и теплую атмосферу праздника, подарить жамбылцам хорошее настроение. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Аким области указал на важность сохранения богатого исторического наследия священной аулиеатинской земли, в том числе древнего города Тараза.

Отправив этнокараван по улицам города, мы пожелали, чтобы все невзгоды остались в прошлом году, а караван принес нам только благополучие, достаток, мир. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев

Здесь глава региона заглянул в юрты, поговорил с жителями, провел обряд тұсау кесу для маленького Данияла Балабека и пожелал малышу крепкого здоровья.

Добавим, что по городу было установлено около 30 юрт, каждая из которых поражала своим убранством, выполненным в национальном стиле. Возле юрт проходили конкурсы и спортивные соревнования. Все желающие могли отведать вкусный наурыз-коже и баурсаки.