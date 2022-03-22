21:02 22.03.2022
Оставшиеся в Украине казахстанцы смогут вылететь 25 марта из Польши
Фото: пресс-служба МИД РК
25 марта планируется вылет из города Катовице (Польша) гуманитарного борта, который готов взять на эвакуацию группу граждан Казахстана, их несовершеннолетних детей и супругов, сообщает Zakon.kz.
Информация об этом опубликована в Instagram посольства Казахстана в Украине.
Чтобы вылететь данным нерегулярным бортом, нужно:
до 24 марта прибыть во Львов или
до 25 марта самостоятельно добраться до Катовице.
В Катовице (только для вылетающих этим бортом) возможно обеспечение проживанием.
Всех, кто хочет и успевает вылететь, просят направить копии документов (паспортов, свидетельств о рождении детей, свидетельств о браке) на номер +380673470408 (WhatsApp).
Нормы по багажу – как при стандартом перелете, 23 кг багаж + ручная кладь.
Для вылетающих этим бортом будет послабление в карантинных требованиях: свежий ПЦР-тест не требуется.
Требования для животных остаются без изменений.