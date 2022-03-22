Оставшиеся в Украине казахстанцы смогут вылететь 25 марта из Польши

Информация об этом опубликована в Instagram посольства Казахстана в Украине.

Чтобы вылететь данным нерегулярным бортом, нужно:

до 24 марта прибыть во Львов или

до 25 марта самостоятельно добраться до Катовице.

В Катовице (только для вылетающих этим бортом) возможно обеспечение проживанием.

Всех, кто хочет и успевает вылететь, просят направить копии документов (паспортов, свидетельств о рождении детей, свидетельств о браке) на номер +380673470408 (WhatsApp).