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21:02 22.03.2022

Оставшиеся в Украине казахстанцы смогут вылететь 25 марта из Польши

Оставшиеся в Украине казахстанцы смогут вылететь 25 марта из Катовице Фото: пресс-служба МИД РК
25 марта планируется вылет из города Катовице (Польша) гуманитарного борта, который готов взять на эвакуацию группу граждан Казахстана, их несовершеннолетних детей и супругов, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом опубликована в Instagram посольства Казахстана в Украине.

Чтобы вылететь данным нерегулярным бортом, нужно:

  • до 24 марта прибыть во Львов или

  • до 25 марта самостоятельно добраться до Катовице.

В Катовице (только для вылетающих этим бортом) возможно обеспечение проживанием.

Всех, кто хочет и успевает вылететь, просят направить копии документов (паспортов, свидетельств о рождении детей, свидетельств о браке) на номер +380673470408 (WhatsApp).

  • Нормы по багажу – как при стандартом перелете, 23 кг багаж + ручная кладь.

  • Для вылетающих этим бортом будет послабление в карантинных требованиях: свежий ПЦР-тест не требуется.

  • Требования для животных остаются без изменений.

Константин Вноровский
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