Генсек ООН: Видны элементы дипломатического прогресса вокруг Украины

Гутерриш призвал прекратить боевые действия на Украине и сейчас же начать переговоры, передает РИА «Новости».

На столе достаточно тем, чтобы вести переговоры. Генсек ООН Антониу Гутерриш

Генсек ООН отметил, что, согласно полученным данным, решение нескольких ключевых проблем продвинулось в дипломатическом направлении.

Ранее Гутерриш отметил, что рост цен на продовольствие и энергоносители из-за ситуации на Украине может привести к глобальному кризису.