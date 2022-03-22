22:12 22.03.2022
Генсек ООН: Видны элементы дипломатического прогресса вокруг Украины
Фото: Instagram/unitednations
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что наблюдается определенный дипломатический прогресс в решении кризиса на Украине, сообщает Zakon.kz.
Гутерриш призвал прекратить боевые действия на Украине и сейчас же начать переговоры, передает РИА «Новости».
На столе достаточно тем, чтобы вести переговоры. Генсек ООН Антониу Гутерриш
Генсек ООН отметил, что, согласно полученным данным, решение нескольких ключевых проблем продвинулось в дипломатическом направлении.
Ранее Гутерриш отметил, что рост цен на продовольствие и энергоносители из-за ситуации на Украине может привести к глобальному кризису.