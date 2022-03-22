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22:12 22.03.2022

Генсек ООН: Видны элементы дипломатического прогресса вокруг Украины

Ситуация в Украине Фото: Instagram/unitednations
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что наблюдается определенный дипломатический прогресс в решении кризиса на Украине, сообщает Zakon.kz.

Гутерриш призвал прекратить боевые действия на Украине и сейчас же начать переговоры, передает РИА «Новости».

На столе достаточно тем, чтобы вести переговоры. Генсек ООН Антониу Гутерриш

Генсек ООН отметил, что, согласно полученным данным, решение нескольких ключевых проблем продвинулось в дипломатическом направлении.

Ранее Гутерриш отметил, что рост цен на продовольствие и энергоносители из-за ситуации на Украине может привести к глобальному кризису.

Константин Вноровский
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