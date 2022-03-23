Шторм на Черном море повредил один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума

КТК сейчас проводит обследование комплекса оборудования после улучшения погодных условий, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Инцидент произошел 20 марта при пятибалльном шторме, когда ветер сместил силовой каркас одного из трех плавучих шлангов (они используются для отгрузки нефти на танкеры). Как заявил глава КТК, после поломки выхода нефти в море не было.

Ремонт оборудования, по оценкам специалистов, займет, как минимум, три недели, если погода будет благоприятной. Объем же отгрузки нефти на танкеры снизится примерно в три раза. Об этом в разговоре с RT заявил эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.

Он отметил, что Казахстан столкнется с временным сокращением экспорта, но оно «не будет очень сильным». Эксперт считает, что авария на выносном причале КТК усугубит дефицит на мировом рынке и, по всей видимости, увеличит стоимость нефти.