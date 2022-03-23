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07:00 23.03.2022

Netflix удалил свое приложение в России

Netflix Россия Фото: pixabay
Сейчас доступ к контенту сервиса имеют только пользователи, успевшие оплатить подписку. Продлить ее жители России не могут, сообщает Zakon.kz.

Стриминговый сервис Netflix удалил свое приложение из App Store и Google Play в России, сообщает Lenta.ru.

7 марта компания Netflix приняла решение приостановить работу на территории России из-за проведения спецоперации Москвой на Украине. До этого сервис остановил работу над российскими оригинальными проектами.

Сейчас доступ к контенту сервиса имеют только пользователи, успевшие оплатить подписку. Продлить ее жители России не могут.

Netflix запустил свой сервис в России в 2016 году.

Данияр Кунафин
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