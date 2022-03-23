Казахстанца лишили золота Олимпиады-2016 из-за допинга

Олимпийский чемпион 2016 года казахстанский тяжелоатлет Нижат Рахимов лишен золотой медали и дисквалифицирован на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальная сайт Спортивного арбитражного суда (CAS).

По данным спортивного арбитражного суда все результаты Рахимова с 15 марта 2016 года по 18 января 2021 года будут аннулированы. В январе 2021 года Международное агентство по тестированию (ITA) обвинило спортсмена в нарушении антидопинговых правил.

Арбитр суда признал казахстанского тяжелоатлета виновным в подмене четырех образцов мочи, что является нарушением статьи 2.2 антидопинговых правил Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и дисквалифицировал спортсмена на восемь лет. Спортивного арбитражного суда

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.