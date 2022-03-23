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07:34 23.03.2022

Казахстанца лишили золота Олимпиады-2016 из-за допинга

Казахстан Олимпиада Фото: pixabay
Казахстанского тяжелоатлета Нижата Рахимова дисквалифицировал на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает Zakon.kz.

Олимпийский чемпион 2016 года казахстанский тяжелоатлет Нижат Рахимов лишен золотой медали и дисквалифицирован на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальная сайт Спортивного арбитражного суда (CAS).

По данным спортивного арбитражного суда все результаты Рахимова с 15 марта 2016 года по 18 января 2021 года будут аннулированы. В январе 2021 года Международное агентство по тестированию (ITA) обвинило спортсмена в нарушении антидопинговых правил.

Арбитр суда признал казахстанского тяжелоатлета виновным в подмене четырех образцов мочи, что является нарушением статьи 2.2 антидопинговых правил Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и дисквалифицировал спортсмена на восемь лет.Спортивного арбитражного суда

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