18 заболевших КВИ за сутки выявили в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 23 марта 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 0,
в Алматы – 9,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 0,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 5,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 1,
в Костанайской области – 0,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 2,
в СКО – 0,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 304 949 случая.
272 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, их них:
в Нур-Султане - 13,
в Алматы - 23,
в Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 0,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 7,
в Атырауской области - 25,
в ВКО - 2,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 125,
в Карагандинской области - 17,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 2,
в СКО - 58,
в Туркестанской области - 0.
Всего в стране выздоровело 1 286 081 человека от COVID-19.