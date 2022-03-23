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08:00 23.03.2022

18 заболевших КВИ за сутки выявили в Казахстане

КВИ Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали на 18 случаев заражения меньше, чем днем ранее. Ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировали в 12 областях страны, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 23 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 0,

  • в Алматы – 9,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 0,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 0,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 5,

  • в Жамбылской области – 1,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 1,

  • в Костанайской области – 0,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 2,

  • в СКО – 0,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 949 случая.

272 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, их них:

  • в Нур-Султане - 13,

  • в Алматы - 23,

  • в Шымкенте - 0,

  • в Акмолинской области - 0,

  • в Актюбинской области - 0,

  • в Алматинской области - 7,

  • в Атырауской области - 25,

  • в ВКО - 2,

  • в Жамбылской области - 0,

  • в ЗКО - 125,

  • в Карагандинской области - 17,

  • в Костанайской области - 0,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области - 0,

  • в Павлодарской области - 2,

  • в СКО - 58,

  • в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровело 1 286 081 человека от COVID-19.

Данияр Кунафин
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