18 заболевших КВИ за сутки выявили в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 23 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 0,

в Алматы – 9,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 0,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 0,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 5,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 1,

в Костанайской области – 0,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 2,

в СКО – 0,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 949 случая.

272 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, их них:

в Нур-Султане - 13,

в Алматы - 23,

в Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 7,

в Атырауской области - 25,

в ВКО - 2,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 125,

в Карагандинской области - 17,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 2,

в СКО - 58,

в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровело 1 286 081 человека от COVID-19.