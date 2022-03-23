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10:47 23.03.2022

Путинцева и Кукушкин одержали победу на Майами Мастерс-2022

Теннис Первый круг Майами Фото: ktf.kz
Казахстанские теннисисты Юлия Путинцева и Михаил Кукушкин успешно провели второй день соревнований на крупном международном турнире Майами Мастерс, сообщает Zakon.kz.

Вторая ракетка Казахстана среди женщин Юлия Путинцева с победы начала свое выступление в основной сетке турнира.

В матче первого круга WTA 1000 Miami Open Путинцева встретилась с немецкой теннисисткой Настасьей-Марианой Шунк и переиграла ее со счетом 4:6, 6:3, 6:1. Встреча продолжалась почти два часа.

Следующей соперницей казахстанки по второму кругу стала Маркета Вондроушова из Чехии.

Теннис Финал Квала США

Фото: ktf.kz

Михаил Кукушкин в финале квалификации Мастерса в двух партиях за два часа обыграл Шинтаро Мочизуки из Японии – 7:6 (8:6), 6:2. Далее казахстанца ждет 42 ракетка мира – нидерландский теннисист Ботик Ван де Зандшульп.

Еще один казахстанский теннисист Дмитрий Попко играл в финальной части квалификационного раунда. Но он не смог пробиться в основную сетку, уступив американцу Джеффри Джон Вольфу – 4:6, 4:6.

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