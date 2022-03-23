В Минтруда разъяснили, кто по закону считается одинокой матерью
Согласно Трудовому кодексу РК расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами, женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), иными лицами, воспитывающими указанную категорию детей без матери, не допускается. Женщина в разводе может быть одинокой матерью? – спросила женщина.
В Министерстве труда и социальной защиты ответили, что такая норма действительно записана в трудовом законодательстве, но при этом в нем не дается определение понятию «одинокая мать».
Вместе с тем в Кодексе «О браке и семье» предусмотрено понятие «мать, не состоящая в браке (супружестве)», – это женщина, родившая ребенка (детей), но не состоящая в браке, зарегистрированном в регистрирующих органах.
Кроме того, согласно закону «О жилищных отношениях», к «одиноким матерям» относятся женщины, воспитывающие ребенка и не состоящие в браке.
В этой связи считаем, что в целях применения вышеуказанной нормы Трудового кодекса к одинокой матери необходимо относить женщину, воспитывающую ребенка (детей) и не состоящую в официальном браке. Соответственно, «разведенная женщина», воспитывающая ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет) и не состоящая в новом официальном браке также подпадает под категорию одинокой матери.МТСЗН РК