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Законодательство РК
10:32 23.03.2022

В Минтруда разъяснили, кто по закону считается одинокой матерью

кто является одинокой матерью Фото: pixabay
На сайте электронного правительства казахстанка задала вопрос, кто согласно закону считается одинокой матерью и является ли ею разведенная женщина, передает Zakon.kz.

Согласно Трудовому кодексу РК расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами, женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), иными лицами, воспитывающими указанную категорию детей без матери, не допускается. Женщина в разводе может быть одинокой матерью? – спросила женщина.

В Министерстве труда и социальной защиты ответили, что такая норма действительно записана в трудовом законодательстве, но при этом в нем не дается определение понятию «одинокая мать».

Вместе с тем в Кодексе «О браке и семье» предусмотрено понятие «мать, не состоящая в браке (супружестве)», – это женщина, родившая ребенка (детей), но не состоящая в браке, зарегистрированном в регистрирующих органах.

Кроме того, согласно закону «О жилищных отношениях», к «одиноким матерям» относятся женщины, воспитывающие ребенка и не состоящие в браке.

В этой связи считаем, что в целях применения вышеуказанной нормы Трудового кодекса к одинокой матери необходимо относить женщину, воспитывающую ребенка (детей) и не состоящую в официальном браке. Соответственно, «разведенная женщина», воспитывающая ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет) и не состоящая в новом официальном браке также подпадает под категорию одинокой матери.МТСЗН РК
Лариса Черненко
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