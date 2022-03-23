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Законодательство РК
13:40 23.03.2022

В Казахстан будут поставлять сахар исключительно для внутреннего рынка

поставки сахара на внутренний рынок РК Фото: Zakon.kz
Министерство сельского хозяйства подготовило изменения в приказ от 22 февраля 2022 года «О некоторых вопросах ввоза сахара белого и сахара-сырца тростникового на территорию РК», сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правила распределения квот на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового на территорию Республики Казахстан добавлена строчка о порядке распределения квот на ввоз сахара белого, предназначенного исключительно для реализации на внутреннем рынке или для производства сахаросодержащей продукции, и сахара-сырца тростникового, предназначенного для промышленной переработки.

Как поясняется, для обеспечения внутреннего рынка сахаром за счет ввоза из третьих стран предлагается предоставление права реализациии сахара на внутреннем рынке для участников внешнеторговой деятельности в связи с введением запрета РФ на экспорт сахара в страны ЕАЭС.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 марта.

Лариса Черненко
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