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15:37 23.03.2022

35 ДТП произошло в Нур-Султане из-за непогоды

ДТП гололед Фото: Zakon.kz
35 дорожных аварий зарегистрировали с утра 23 марта из-за метели. Водителей попросили быть осторожными на дорогах и воздержаться от дальних поездок, сообщает Zakon.kz.

В одном из ДТП пострадал человек.

В полиции попросили водителей и пешеходов быть предельно внимательными из-за погодных условий.

Необходимо строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также выполнять требования патрульных полицейских.

Кроме этого, полиция рекомендовала воздержаться от дальних поездок за пределы столицы.

В настоящее время в связи с непогодой для всех видов транспорта закрыто движение по всем направлениям.

Данияр Кунафин
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