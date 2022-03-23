35 ДТП произошло в Нур-Султане из-за непогоды

В одном из ДТП пострадал человек.

В полиции попросили водителей и пешеходов быть предельно внимательными из-за погодных условий.

Необходимо строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также выполнять требования патрульных полицейских.

Кроме этого, полиция рекомендовала воздержаться от дальних поездок за пределы столицы.

В настоящее время в связи с непогодой для всех видов транспорта закрыто движение по всем направлениям.