15:37 23.03.2022
35 ДТП произошло в Нур-Султане из-за непогоды
Фото: Zakon.kz
35 дорожных аварий зарегистрировали с утра 23 марта из-за метели. Водителей попросили быть осторожными на дорогах и воздержаться от дальних поездок, сообщает Zakon.kz.
В одном из ДТП пострадал человек.
В полиции попросили водителей и пешеходов быть предельно внимательными из-за погодных условий.
Необходимо строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также выполнять требования патрульных полицейских.
Кроме этого, полиция рекомендовала воздержаться от дальних поездок за пределы столицы.
В настоящее время в связи с непогодой для всех видов транспорта закрыто движение по всем направлениям.