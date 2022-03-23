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19:03 23.03.2022

Путин: Россия переводит расчеты за поставку газа в Европу в рубли

Перевод расчета за газ в рубли Фото: пресс-служба президента РФ
Россия изменит систему расчетов и начнет продавать природный газ в страны Евросоюза за рубли, передает Zakon.kz.

Об этом 23 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, пишет РИА «Новости».

По словам Путина, российские власти планируют отказаться от «скомпрометировавших» себя валют — например, доллара и евро.

Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты за наш природный газ, поставляемый в так называемые недружественные страны, на российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют. Президент РФ Владимир Путин

Также Владимир Путин отметил, что уже поручил Центробанку за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке России покупателями российского газа.

Константин Вноровский
Россия Европейский Союз Путин Владимир
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