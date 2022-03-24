Чингисхан, Александр, Атилла – великие завоеватели в истории

Атилла

Это имя, пожалуй, знакомо всем. Предводитель гуннов в V веке нашей эры. Он создал империю гуннов, границы которой простирались от Рейна до Волги. Атиллу боялась вся Европа, он держал в страхе Римскую империю, они платили дань вождю гуннов. За жестокость и бесстрашие Атиллы в Европе его прозвали «бич Божий».

Александр Македонский

Не менее легендарный завоеватель, который к тридцати годам покорил с помощью своей армии большую часть мира. Македонский разрушил Персидскую империю. К 334 году до нашей эры под его властью оказалась вся Малая Азия. Он подчинил себе практически без боя Сирию, Финикию, Палестину, Карию и другие страны Ближнего Востока; был провозглашен царем Азии и фараоном Египта. Александра любил его народ, в него верили его воины. Он обладал высокими качествами, присущими ученику великого философа.

Эмир Тимур

Этот выходец из племени барлас захватил большую территорию Западной, Южной и Центральной Азии и создал династию Тимуридов. Границы его империи простирались от реки Волги и Кавказских горных хребтов на западе до Индии на юго-западе. Несмотря на физический недостаток в виде хромоты, амир Тимур не знал себе равных во владении саблей и луком.

Чингисхан

Основатель Монгольской империи – одной из крупнейших в истории. Его армия не знала себе равных, она подчиняла народы один за другим. Города сдавались без боя. Чингисхана прозвали «сотрясателем Вселенной». Даже после смерти его влияние на огромное количество людей оставалось прежним – появились новые государства, этносы, народности.

Мехмед Фатих

Этому султану Османской империи удалось сделать то, что не смогли его предшественники – он взял Константинополь и превратил его в Стамбул. В последующие годы он покорил Сербию, Причерноморье и берега Крыма, вел масштабные боевые действия на Балканах.