Джулиан Ассанж и его адвокат Стелла Морис поженились в лондонской тюрьме

39-летняя Стелла Морис познакомилась с будущим мужем в 2011 году, а встречаться с ним начала четыре года спустя. Она родила Ассанжу двух детей. Макс и Габриэл появились на свет, когда их 50-летний отец укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

Пара несколько раз пыталась получить разрешения на брак, но британская пенитенциарная система игнорировала их запросы.

Поддержать пару к зданию тюрьмы пришли несколько десятков активистов. По просьбе молодоженов они оделись нарядно, а вместо подарков им было предложено пожертвовать деньги на краудфандинг.

Представитель Белмарша заявил журналистам, что свадебные фото для пары сделают сотрудники тюрьмы. Предсвадебные невеста разместила в Twitter WikiLeaks.

Ассанж борется против экстрадиции в США. Там его разыскивают за предполагаемый заговор после публикации WikiLeaks сотен тысяч документов, касающихся войн в Афганистане и Ираке. Ассанж отрицает эти обвинения и борется против экстрадиции в США.

Прокуратура США предъявила Ассанжу 17 обвинений в шпионаже и одно обвинение в неправомерном использовании компьютеров в связи с публикацией WikiLeaks тысяч просочившихся военных и дипломатических документов.

Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 175 лет лишения свободы.