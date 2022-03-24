Несколько дорог из Нур-Султана открыли для движения из-за улучшения погоды, сообщил Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата.

В 6:30 открыто движение из Нур-Султана для всех видов автотранспорта на дороге республиканского значения Екатеринбург – Алматы, на участке Нур-Султан – п. Жибек жолы 1273-1291 км.

В 6:40 открыто движение из Нур-Султана для всех видов автотранспорта на дороге республиканского значения Нур-Султан – Кабанбай батыра – Киевка – Темиртау на участке км 16-51, п. Кабанбай батыр – граница Карагандинской области.

В 7:30 открыто движение из Нур-Султана для всех видов автотранспорта на дороге республиканского значения Нур-Султан – г. Ерейментау – Шидерты км 16-200, участок Нур-Султан – граница Павлодарской области.