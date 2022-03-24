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07:46 24.03.2022

Несколько дорог из Нур-Султана открыли для движения

Нур-Султан дорога Фото: Zakon.kz
Открыто движение для всех видов транспорта на трех автодорогах республиканского значения из Нур-Султана, сообщает Zakon.kz.

Несколько дорог из Нур-Султана открыли для движения из-за улучшения погоды, сообщил Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата.

В 6:30 открыто движение из Нур-Султана для всех видов автотранспорта на дороге республиканского значения Екатеринбург – Алматы, на участке Нур-Султан – п. Жибек жолы 1273-1291 км.

В 6:40 открыто движение из Нур-Султана для всех видов автотранспорта на дороге республиканского значения Нур-Султан – Кабанбай батыра – Киевка – Темиртау на участке км 16-51, п. Кабанбай батыр – граница Карагандинской области.

В 7:30 открыто движение из Нур-Султана для всех видов автотранспорта на дороге республиканского значения Нур-Султан – г. Ерейментау – Шидерты км 16-200, участок Нур-Султан – граница Павлодарской области.

Данияр Кунафин
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