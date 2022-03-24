Всего 12 случаев заражения COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 24 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 0,

в Алматы – 8,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 0,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 1,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 0,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 1,

в Костанайской области – 0,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 1,

в СКО – 0,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 961 случай.

234 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 12,

в Алматы – 34,

в Шымкент – 0,

в Акмолинской области – 1,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 5,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 3,

в Жамбылской области – 76,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 14,

в Костанайской области – 13,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 1,

в СКО – 75,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 286 315 человек.