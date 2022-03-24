Всего 12 случаев заражения COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 24 марта 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 0,
в Алматы – 8,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 1,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 0,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 1,
в Костанайской области – 0,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 1,
в Павлодарской области – 1,
в СКО – 0,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 304 961 случай.
234 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 12,
в Алматы – 34,
в Шымкент – 0,
в Акмолинской области – 1,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 5,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 3,
в Жамбылской области – 76,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 14,
в Костанайской области – 13,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 1,
в СКО – 75,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 286 315 человек.