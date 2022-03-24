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08:00 24.03.2022

Всего 12 случаев заражения COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали на шесть случаев заражения меньше, чем днем ранее. Новые случаи выявили в пяти регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 24 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 0,

  • в Алматы – 8,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 0,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 1,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 0,

  • в Жамбылской области – 0,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 1,

  • в Костанайской области – 0,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 1,

  • в Павлодарской области – 1,

  • в СКО – 0,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 961 случай.

234 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 12,

  • в Алматы – 34,

  • в Шымкент – 0,

  • в Акмолинской области – 1,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 5,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 3,

  • в Жамбылской области – 76,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 14,

  • в Костанайской области – 13,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 1,

  • в СКО – 75,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 286 315 человек.

Данияр Кунафин
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