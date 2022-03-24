09:13 24.03.2022
Димаш Кудайберген опубликовал видео с репетиции концерта
Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист поделился с фанатами видео с репетиции концерта, который пройдет 25 марта в Дубае, сообщает Zakon.kz.
Репетиции идут полным ходом. До встречи, – подписал видео певец.
Комментаторы с восторгом отреагировали на видеозапись и поблагодарили его за то, что он «делится этими моментами».
Хочется мира и слушать твой голос.
Пусть концерт пройдет просто супер, как всегда!
Я так соскучилась по этим выступлениям!
Голос Казахстана! – отметили пользователи.