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09:13 24.03.2022

Димаш Кудайберген опубликовал видео с репетиции концерта

видео с репетиции концерта Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист поделился с фанатами видео с репетиции концерта, который пройдет 25 марта в Дубае, сообщает Zakon.kz.
Репетиции идут полным ходом. До встречи, – подписал видео певец.

Комментаторы с восторгом отреагировали на видеозапись и поблагодарили его за то, что он «делится этими моментами».

  • Хочется мира и слушать твой голос.

  • Пусть концерт пройдет просто супер, как всегда!

  • Я так соскучилась по этим выступлениям!

  • Голос Казахстана! – отметили пользователи.

Анастасия Московчук
Кудайберген Димаш Дубай Казахстан
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