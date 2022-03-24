Советы юриста: заключать ли брачный договор и что он дает

Право на заключение брачного договора впервые возникло только в 1993 году с внесением изменений в Кодекс о браке и семье Казахской ССР. Ст. 223 ГК РК гласила: «Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества».

А в декабре 1998 года был принят Закон РК «О браке и семье», в котором были урегулированы вопросы брачных договоров.

Как отметила специалист, надлежаще составленный брачный договор гарантирует, что все ваше имущество будет надежно оформлено и распределено.

Во все времена семья являлась фундаментом общества, именно она является основой суверенного государства. Имущественные отношения между супругами можно закрепить юридическим документом, называемым брачным договором или брачным контрактом. Нотариус Алтынай Макешева

Супруги могут получить подробную консультацию у нотариуса на предмет того, какие именно пункты включать в брачный договор.

Брачный договор – это договор между лицами, вступающими в брак, или супругами, регулирующий только имущественные права и обязанности этих лиц в браке и (или) при его расторжении. То есть этот документ может содержать условия владения, пользования и распоряжения имуществом не только после развода, но и в период супружеской жизни.

Алтынай Макешева отметила, что брачный договор может заключаться в любой момент совместной жизни супругов. Если договор все-таки был заключен до регистрации брака, то он вступает в силу с момента государственной регистрации брака.

Заключение происходит в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

Заключить такой договор через представителя невозможно.

На сегодняшний день в Казахстане супругов, заключивших брачный договор, немного. Статистика гласит, что заключение брачных договоров не является массовым. Однако с развитием рыночных отношений, ростом благосостояния казахстанцев, увеличением имущественной базы семьи институт брачного договора приобретает все большую привлекательность и актуальность.

Практика показывает – при брачном договоре, составленном надлежащим образом, ни один из супругов не заинтересован в разводе по материальным соображениям. В последнее время все большее количество казахстанцев обращаются к нотариусам за консультацией по этому вопросу. В основном это молодые пары, совсем недавно заключившие брак. Нотариус Алтынай Макешева

Но и люди, давно состоящие в браке, также понимают его необходимость. Специалист полагает, что количество брачных договоров в стране будет только расти.