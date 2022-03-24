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12:29 24.03.2022

Призы за опрос: казахстанцев обманывают от имени крупнейшей почтовой сети

обман казахстанцев Фото: pixabay
В Казнете активизировались мошенники. Они обещают денежные призы за участие в сомнительных опросах, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Stopfake.kz, пользователям предлагают пройти опрос и получить денежный приз якобы в честь 140-летия АО «Казпочта».

На самом деле оператор казахстанской национальной почтовой сети не имеет отношения к этому опросу. Объявлений о подобного рода акциях нет ни на официальном сайте, ни на ее страницах в социальных сетях.

О том, что опрос — дело рук мошенников, говорит и то, что он расположен на незащищенной платформе.

Анастасия Московчук
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