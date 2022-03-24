Призы за опрос: казахстанцев обманывают от имени крупнейшей почтовой сети

Как отмечено на сайте Stopfake.kz, пользователям предлагают пройти опрос и получить денежный приз якобы в честь 140-летия АО «Казпочта».

На самом деле оператор казахстанской национальной почтовой сети не имеет отношения к этому опросу. Объявлений о подобного рода акциях нет ни на официальном сайте, ни на ее страницах в социальных сетях.

О том, что опрос — дело рук мошенников, говорит и то, что он расположен на незащищенной платформе.