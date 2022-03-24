ХК «Айсулу» вышла на третье место в таблице ЕЖХЛ

Алматинские хоккеистки одержали победу в матче с одним из лидеров турнирной таблицы ЕЖХЛ. К текущему моменту «МАК» занимает второе место в регулярном сезоне, и успех над венгерскими хоккеистками позволил «Айсулу» подняться на третью позицию чемпионата ЕЖХЛ. У казахстанской дружины забитыми шайбами отметились Барбора Паточкова, Татьяна Королева, Кендра Линн Броуд, Малика Алдабергенова, Брианна Линн Берндсен и Эрин Моника Маклинн.

Данным успехом казахстанская команда «Айсулу» обеспечила себе место в плей-офф ЕЖХЛ, которая стартует 2 апреля. Но до решающих игр за медали ЕЖХЛ казахстанским хоккеисткам предстоит пройти еще две игры регулярного сезона против команды Silesian Metropolis Katowice (26 и 27 марта).

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