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13:09 24.03.2022

Россия снимает ограничения на перемещение через госграницу с Казахстаном

пограничники Казахстан Фото: пресс-служба правительства РК
Россия снимает ограничения на перемещение через государственную границу с Казахстаном и Монголией. Соответствующее решение принято оперштабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, передает Zakon.kz.

Как сообщается в Telegram-канале правительства РФ, с 00:00 по московскому времени (с 03:00 по времени Нур-Султана) 30 марта будут сняты ограничения на:

  • въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы;

  • въезд граждан Монголии в Россию и выезд граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы.

Динара Халдарова
Россия Правительство РФ Казахстан Монголия
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