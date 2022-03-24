13:09 24.03.2022
Россия снимает ограничения на перемещение через госграницу с Казахстаном
Фото: пресс-служба правительства РК
Россия снимает ограничения на перемещение через государственную границу с Казахстаном и Монголией. Соответствующее решение принято оперштабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, передает Zakon.kz.
Как сообщается в Telegram-канале правительства РФ, с 00:00 по московскому времени (с 03:00 по времени Нур-Султана) 30 марта будут сняты ограничения на:
въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы;
въезд граждан Монголии в Россию и выезд граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы.