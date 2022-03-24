Россия снимает ограничения на перемещение через госграницу с Казахстаном

Как сообщается в Telegram-канале правительства РФ, с 00:00 по московскому времени (с 03:00 по времени Нур-Султана) 30 марта будут сняты ограничения на:

въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы;

въезд граждан Монголии в Россию и выезд граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы.