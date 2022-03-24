В Казахстане планируют ввести временный запрет на вывоз лекарств

Ввести сроком на 6 месяцев запрет на вывоз с территории РК вывоз лекарственных средств любых форм, в том числе фармацевтических субстанций (активных фармацевтических субстанций), медицинских изделий, включая протезно-ортопедические изделия и сурдотифлотехнику, а также материалов и комплектующих для их производства, материалов, оборудования и комплектующих для их производства лекарственных средств любых форм, медицинских изделий, включая протезно-ортопедические изделия, сурдотифлотехнику, специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, говорится в документе.