В Казахстане планируют ввести временный запрет на вывоз лекарств
Ввести сроком на 6 месяцев запрет на вывоз с территории РК вывоз лекарственных средств любых форм, в том числе фармацевтических субстанций (активных фармацевтических субстанций), медицинских изделий, включая протезно-ортопедические изделия и сурдотифлотехнику, а также материалов и комплектующих для их производства, материалов, оборудования и комплектующих для их производства лекарственных средств любых форм, медицинских изделий, включая протезно-ортопедические изделия, сурдотифлотехнику, специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, говорится в документе.
Исключение составляют:
товары, перемещаемые транзитными перевозками, которые начинаются и заканчиваются за пределами РК;
медизделия, изготовленные по индивидуальным заказам пациентов исключительно для личного пользования;
товары, направляемые для оказания международной гуманитарной помощи;
товары, ввезенные и приобретенные для личного пользования в рамках розничной реализации;
лекарства и медизделия, полученные в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и ОСМС;
образцы для проведения выставок без права их дальнейшей реализации;
образцы, поступающие для проведения исследований и испытаний;
радиофармацевтические препараты, изготовленных непосредственно в организациях здравоохранения на месте их применения;
образцы для проведения экспертизы при государственной регистрации;
лекарства передовой терапии, произведенные для индивидуального применения с использованием аутологичных биологических материалов пациента или его донора;
лекарства, предназначенные для лечения пассажиров и членов экипажей транспортных средств, прибывших на таможенную территорию ЕАЭС;
лекарства, необходимые для лечения участников международных культурных, спортивных мероприятий и участников международных экспедиций;
лекарства и медизделия, произведенные товаропроизводителями РК, сопровождаемые сертификатом о происхождении товара формы «СТ-1», в отношении которых введен запрет.
Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 апреля.