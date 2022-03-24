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Законодательство РК
13:24 24.03.2022

В Казахстане планируют ввести временный запрет на вывоз лекарств

запрет на вывоз лекарств Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения РК подготовило приказ, предусматривающий запрет на вывоз лекарственных средств, в том числе фармацевтических субстанций, медицинских изделий, а также материалов и комплектующих для их производства, сообщает Zakon.kz.

Ввести сроком на 6 месяцев запрет на вывоз с территории РК вывоз лекарственных средств любых форм, в том числе фармацевтических субстанций (активных фармацевтических субстанций), медицинских изделий, включая протезно-ортопедические изделия и сурдотифлотехнику, а также материалов и комплектующих для их производства, материалов, оборудования и комплектующих для их производства лекарственных средств любых форм, медицинских изделий, включая протезно-ортопедические изделия, сурдотифлотехнику, специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, говорится в документе.

Исключение составляют:

  • товары, перемещаемые транзитными перевозками, которые начинаются и заканчиваются за пределами РК;

  • медизделия, изготовленные по индивидуальным заказам пациентов исключительно для личного пользования;

  • товары, направляемые для оказания международной гуманитарной помощи;

  • товары, ввезенные и приобретенные для личного пользования в рамках розничной реализации;

  • лекарства и медизделия, полученные в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и ОСМС;

  • образцы для проведения выставок без права их дальнейшей реализации;

  • образцы, поступающие для проведения исследований и испытаний;

  • радиофармацевтические препараты, изготовленных непосредственно в организациях здравоохранения на месте их применения;

  • образцы для проведения экспертизы при государственной регистрации;

  • лекарства передовой терапии, произведенные для индивидуального применения с использованием аутологичных биологических материалов пациента или его донора;

  • лекарства, предназначенные для лечения пассажиров и членов экипажей транспортных средств, прибывших на таможенную территорию ЕАЭС;

  • лекарства, необходимые для лечения участников международных культурных, спортивных мероприятий и участников международных экспедиций;

  • лекарства и медизделия, произведенные товаропроизводителями РК, сопровождаемые сертификатом о происхождении товара формы «СТ-1», в отношении которых введен запрет.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 апреля.

Лариса Черненко
Открытые НПА Минздрав РК Казахстан
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