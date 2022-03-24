Сборные Молдовы и Казахстана ждет экзамен с новыми наставниками

Молдавскую команду на поле выведет Сергей Клещенко, а гостей – Андрей Карпович. Главная задача у обоих специалистов – удачно сыграть в двух играх и сохранить за собой место в дивизионе С Лиги наций.

Все игроки и тренерский штаб понимают ответственность этой игры. Мы хотим добиться положительного результата. В сборной Казахстана нет ничего особенного – это просто хорошо организованная команда, не плохая и не хорошая. Хоть мы получили много информации о сопернике, для меня важнее состояние нашей команды. Сергей Клещенко

В противостоянии с Молдовой 24 марта казахстанской сборной не помогут Исламбек Куат и Ян Вороговский, которые пропустят данную игру.

Ребята в сборную прибыли в хорошем настроении, атмосфера рабочая. Футболисты, тренеры и персонал настроены на положительный результат. Примерно понимаем, как играет соперник. Хотя на сто процентов знать соперника практически нереально. Это крепкий соперник, в их составе есть квалифицированные футболисты, которые выступают в Европе. Мы прекрасно понимаем, что нас ждет тяжелый матч. Будет непросто, однако я уверен, парни будут биться за страну, за честь нашего флага. И мы, и хозяева поля решаем одну задачу – у команд есть и сильные, и слабые стороны. Андрей Карпович

Первый матч Молдова — Казахстан начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. Обслуживать встречу будет рефери из Греции Анастасиос Сидиропулос, а помогают ему Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Ответный поединок состоится 29 марта в столице Казахстана.

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