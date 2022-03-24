14:33 24.03.2022
«Похож на дедушку»: внучка Ислама Каримова опубликовала фото с братом
Фото: Instagram/iman.k17
Иман Каримова — внучка экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, скончавшегося в 2016 году, впервые за долгое время опубликовала совместное фото с братом — Исламом Каримовым-младшим, передает Zakon.kz.
Фотографию Иман Каримова опубликовала в Instagram.
Брат, – коротко подписано фото.
Многие пользователи Сети отметили, что Ислам Каримов-младший очень похож на своего дедушку. Комментаторы также пожелали им скорейшего воссоединения с мамой — Гульнарой Каримовой.
Копия дедушки.
Брат похож очень на Ислама Абдуганиевича.
Как хорошо, поддержка близких всегда радует.
Вы такие красивые! Хорошо, что вы есть друг у друга.
Желаю вам как можно быстрее воссоединиться с вашей мамочкой, – написали пользователи под постом, сопроводив комментарии смайликами в виде сердечек и аплодисментов.
Публикацию прокомментировала и другая внучка Ислама Каримова — Марьям Тилляева (дочь Лолы Каримовой-Тилляевой).
OMG, он такой взрослый! – написала она.