«Похож на дедушку»: внучка Ислама Каримова опубликовала фото с братом

Фотографию Иман Каримова опубликовала в Instagram.

Брат, – коротко подписано фото.

Многие пользователи Сети отметили, что Ислам Каримов-младший очень похож на своего дедушку. Комментаторы также пожелали им скорейшего воссоединения с мамой — Гульнарой Каримовой.

Копия дедушки.

Брат похож очень на Ислама Абдуганиевича.

Как хорошо, поддержка близких всегда радует.

Вы такие красивые! Хорошо, что вы есть друг у друга.

Желаю вам как можно быстрее воссоединиться с вашей мамочкой, – написали пользователи под постом, сопроводив комментарии смайликами в виде сердечек и аплодисментов. Публикацию прокомментировала и другая внучка Ислама Каримова — Марьям Тилляева (дочь Лолы Каримовой-Тилляевой).

OMG, он такой взрослый! – написала она.