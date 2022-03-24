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14:33 24.03.2022

«Похож на дедушку»: внучка Ислама Каримова опубликовала фото с братом

Иман Каримова, фото, Ислам Каримов-младший, дедушка, схожесть, соцсети Фото: Instagram/iman.k17
Иман Каримова — внучка экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, скончавшегося в 2016 году, впервые за долгое время опубликовала совместное фото с братом — Исламом Каримовым-младшим, передает Zakon.kz.

Фотографию Иман Каримова опубликовала в Instagram.

Брат, – коротко подписано фото.

Многие пользователи Сети отметили, что Ислам Каримов-младший очень похож на своего дедушку. Комментаторы также пожелали им скорейшего воссоединения с мамой — Гульнарой Каримовой.

  • Копия дедушки.

  • Брат похож очень на Ислама Абдуганиевича.

  • Как хорошо, поддержка близких всегда радует.

  • Вы такие красивые! Хорошо, что вы есть друг у друга.

  • Желаю вам как можно быстрее воссоединиться с вашей мамочкой, – написали пользователи под постом, сопроводив комментарии смайликами в виде сердечек и аплодисментов.

Публикацию прокомментировала и другая внучка Ислама Каримова — Марьям Тилляева (дочь Лолы Каримовой-Тилляевой).

OMG, он такой взрослый! – написала она.

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