Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:57 04.02.2022

Внучка экс-президента Узбекистана разводится с популярным российским блогером

Марьям Тилляева, Амиран Сардаров, развод Фото: Instagram/amiran495
Внучка экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, скончавшегося в 2016 году, Марьям Тилляева разводится с популярным российским блогером, автором блога «Дневник хача» Амираном Сардаровым, передает Zakon.kz.

Об этом на странице в Instagram сообщил блогер.

Мы с Машей расстались. Увы, но так бывает. Ты умная, энергичная и светлая. Искренне желаю тебе оставаться такой же! Никогда не грусти и будь таким же затейником. Уверен, все самое лучшее у тебя впереди. Ты обязательно найдешь свое счастье. Спасибо тебе за прекрасное время.Амиран Сардаров

Реакция поклонников не заставила себя долго ждать. Фолловеры Сардарова были шокированы его заявлением и осудили блогера.

  • «Я окончательно потерял веру в любовь».

  • «Как ты мог, Амиран, она же любит тебя и любила, зачем ты так поступил».

  • «Очень жаль... Она очень добрая, искренняя, красивая девушка. Никакой гордости даже нету. Вы мне очень нравились. Очень жаль, даже не верится», - написали они.

При этом нашлись и те, которые порадовались за Марьям Тилляеву, и отметили, что «она заслуживает лучшего».

Внучка экс-президента Узбекистана пока никак не прокомментировала развод с блогером, но оставила загадочную запись в Instagram-Stories.

Не все так просто, друзья, и не все такие пушистые. Но пока пусть об этом только мои близкие знают.Марьям Тилляева

Отметим, что брак Марьям Тилляевой и Амирана Сардарова не продержался и года. О том, что пара связала себя узами брака, стало известно в апреле 2021 года.

Тогда молодожены опубликовали на своих страницах в соцсети фотографии со свадьбы и признавались друг другу в любви.

Свадьба Тилляевой и Сардарова прошла в США. Церемония бракосочетания состоялась в одном из роскошных банкетных залов Лас-Вегаса, священником был темнокожий актер, загримированный под американского певца, «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли.

Динара Халдарова
Интересное
Бесплатная медицинская помощь: на что можно рассчитывать без страховки
03.02.2022
Снег ожидается в Алматы
03.02.2022
Токаев прилетел в Пекин
03.02.2022
Казахстан стартовал на Олимпиаде-2022: каковы шансы на победу и где Галышева?
03.02.2022
Правила отлова бродячих животных разработали в Казахстане
03.02.2022
Главная Топ LIVE Все