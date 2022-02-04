Внучка экс-президента Узбекистана разводится с популярным российским блогером

Об этом на странице в Instagram сообщил блогер.

Мы с Машей расстались. Увы, но так бывает. Ты умная, энергичная и светлая. Искренне желаю тебе оставаться такой же! Никогда не грусти и будь таким же затейником. Уверен, все самое лучшее у тебя впереди. Ты обязательно найдешь свое счастье. Спасибо тебе за прекрасное время. Амиран Сардаров

Реакция поклонников не заставила себя долго ждать. Фолловеры Сардарова были шокированы его заявлением и осудили блогера.

«Я окончательно потерял веру в любовь».

«Как ты мог, Амиран, она же любит тебя и любила, зачем ты так поступил».

«Очень жаль... Она очень добрая, искренняя, красивая девушка. Никакой гордости даже нету. Вы мне очень нравились. Очень жаль, даже не верится», - написали они.

При этом нашлись и те, которые порадовались за Марьям Тилляеву, и отметили, что «она заслуживает лучшего».

Внучка экс-президента Узбекистана пока никак не прокомментировала развод с блогером, но оставила загадочную запись в Instagram-Stories.

Не все так просто, друзья, и не все такие пушистые. Но пока пусть об этом только мои близкие знают. Марьям Тилляева

Отметим, что брак Марьям Тилляевой и Амирана Сардарова не продержался и года. О том, что пара связала себя узами брака, стало известно в апреле 2021 года.

Тогда молодожены опубликовали на своих страницах в соцсети фотографии со свадьбы и признавались друг другу в любви.

Свадьба Тилляевой и Сардарова прошла в США. Церемония бракосочетания состоялась в одном из роскошных банкетных залов Лас-Вегаса, священником был темнокожий актер, загримированный под американского певца, «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли.