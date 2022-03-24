Боксер Камшыбек Кункабаев прошел взвешивание перед поединком

За день до главного боя прошла церемония взвешивания спортсменов и дуэль взглядов.

Кункабаев и его соперник Джураев уложились в лимит необходимых весов (до 90,7 кг). 30-летний казахстанский боксер будет отстаивать титул WBA Gold.

Изначально противником Камшыбека Кункабаева должен был быть южноафриканец Джонни Миллер (23-9-2, 14 КО). Однако представитель ЮАР из-за травмы отказался от боя.

Последний свой поединок Камшыбек провел против американца Стивена Уорда, нокаутировав его в пятом раунде, и завоевал вакантный титул «золотого» чемпиона мира по версии WBA Gold в первом тяжелом весе.

В другом титульном поединке казахстанец Рай Сейтжанов (9-0, 6 КО) померится силами с мексиканцем Хосе Масиасом Энрикесом (15-0, 7 КО) в бою за титул WBO Youth в первом полусреднем весе.

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