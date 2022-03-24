Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:58 24.03.2022

Боксер Камшыбек Кункабаев прошел взвешивание перед поединком

Бокс Титульный бой 25 марта Фото: Instagram/kamshybek_kunkabayev
25 марта в Алматы пройдет вечер бокса, в главном карде которого сойдутся непобежденный казахстанский боксер-тяжеловес Камшыбек Кункабаев (4-0, 3 КО) и спортсмен из Узбекистана Фаррух Джураев (6-5-1, 2 КО), сообщает Zakon.kz.  

За день до главного боя прошла церемония взвешивания спортсменов и дуэль взглядов.

Кункабаев и его соперник Джураев уложились в лимит необходимых весов (до 90,7 кг). 30-летний казахстанский боксер будет отстаивать титул WBA Gold. 

Изначально противником Камшыбека Кункабаева должен был быть южноафриканец Джонни Миллер (23-9-2, 14 КО). Однако представитель ЮАР из-за травмы отказался от боя.

Последний свой поединок Камшыбек провел против американца Стивена Уорда, нокаутировав его в пятом раунде, и завоевал вакантный титул «золотого» чемпиона мира по версии WBA Gold в первом тяжелом весе.

В другом титульном поединке казахстанец Рай Сейтжанов (9-0, 6 КО) померится силами с мексиканцем Хосе Масиасом Энрикесом (15-0, 7 КО) в бою за титул WBO Youth в первом полусреднем весе.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.

Куандык Шынасилов
Казахстан
Ситуация в Украине: тяжелые переговоры и секретная информация ЕС для Киева
23.03.2022
После заявления Путина доллар на Мосбирже упал ниже 100 рублей
23.03.2022
Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт
24.03.2022
Еще семь казахстанцев отправились из Украины в Польшу
23.03.2022
Офтальмолог рассказал, о каких проблемах сигнализируют «мушки перед глазами»
23.03.2022
Главная Топ LIVE Все