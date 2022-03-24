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Законодательство РК
15:11 24.03.2022

Министерство обороны Португалии впервые возглавила женщина

португалия, министр национальной обороны, Элена Каррейрас, назначение Фото: idn.gov.pt
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта представил новый состав правительства страны – впервые в истории женщина стала министром национальной обороны, передает Zakon.kz.

Как следует из списка, опубликованного на сайте президента Португалии, исполнительная власть будет представлена премьером и 17 министрами, из них девять министров – женщины, включая министра национальной обороны – Элену Каррейрас.

Церемония инаугурации нового правительства Португалии пройдет на следующей неделе, дату обозначат позже.

Элена Каррейрас родилась в португальском городе Порталегри в 1965 году. Она является специалистом по военной социологии, защитила диссертацию о политике гендерной интеграции в Вооруженных силах стран НАТО. В июле 2019 года Каррейрас возглавила Национальный институт обороны, став первой женщиной на этой должности.

Оксана Житникова
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