15:11 24.03.2022
Министерство обороны Португалии впервые возглавила женщина
Фото: idn.gov.pt
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта представил новый состав правительства страны – впервые в истории женщина стала министром национальной обороны, передает Zakon.kz.
Как следует из списка, опубликованного на сайте президента Португалии, исполнительная власть будет представлена премьером и 17 министрами, из них девять министров – женщины, включая министра национальной обороны – Элену Каррейрас.
Церемония инаугурации нового правительства Португалии пройдет на следующей неделе, дату обозначат позже.
Элена Каррейрас родилась в португальском городе Порталегри в 1965 году. Она является специалистом по военной социологии, защитила диссертацию о политике гендерной интеграции в Вооруженных силах стран НАТО. В июле 2019 года Каррейрас возглавила Национальный институт обороны, став первой женщиной на этой должности.