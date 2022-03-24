Министерство обороны Португалии впервые возглавила женщина

Как следует из списка, опубликованного на сайте президента Португалии, исполнительная власть будет представлена премьером и 17 министрами, из них девять министров – женщины, включая министра национальной обороны – Элену Каррейрас.

Церемония инаугурации нового правительства Португалии пройдет на следующей неделе, дату обозначат позже.