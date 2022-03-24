Срок уплаты ряда налогов и платежей истекает 25 марта
По информации ДГД города Алматы, необходимо уплатить:
КПН, авансовые платежи за март 2022 года;
КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в феврале 2022 года;
ИПН, удержанный у источника выплаты:
с доходов, выплаченных в феврале 2022 года (доходы по пп. 1) – 12) и 17) ст. 321 НК);
с доходов физлиц-нерезидентов из источников в РК от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст. 650 НК).
КПН, удержанный у источника выплаты:
с доходов нерезидента, начисленных и выплаченных, а также в пределах суммы выплаченной предоплаты в феврале 2022 года (доходы по п. 1 ст. 645 НК);
с доходов нерезидента из источников в РК от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст. 650 НК).
ИПН с доходов, выплаченных в феврале 2022 года (не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором налог подлежит удержанию):
физических лиц-нерезидентов из источников в РК, в том числе с доходов от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющимися работодателями (доходы по п. 3 ст. 655 НК).
ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием СМП, за февраль 2022 года.
НДС по ликвидационной декларации при снятии с регистрационного учета по НДС в феврале 2022 года.
Кроме того, нужно уплатить:
Социальный налог за февраль 2022 года.
Плату за использование радиочастотного спектра:
текущий платеж по сроку не позднее 25 марта 2022 года;
уплачиваемую иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК, при получении разрешения в феврале 2022 года.
Плату за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи: текущий платеж по сроку – не позднее 25 марта 2022 года.
Плату за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности (игорный бизнес, хранение и реализация алкогольной продукции), полученной в 2021 году и/или ранее, по сроку не позднее 25 марта 2022 года.
Плату за пользование земельными участками:
физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности, в случае заключения договора временного возмездного землепользования с 26 по 29 февраля 2022 года;
при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в феврале 2022 года.
Плату за пользование видами животных, являющимися объектами промыслового рыболовства, при превышении суммы платы 350-кратного размера МРП по квотам изъятия объектов промыслового рыболовства – 40% от общей квоты, выданной в 2021 году (до 25 марта года, следующего за годом, в котором выдана квота).
Плату за размещение наружной (визуальной) рекламы за март 2022 года (не позднее 25 числа текущего месяца).
Обязательные пенсионные взносы:
удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в феврале 2022 года;
уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющих СНР на основе патента), ЛЧП из полученных доходов в феврале 2022 года;
уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в феврале 2022 года;
уплачиваемые добровольно гражданами РК по полученным в феврале 2022 года доходам:
по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;
от работы в представительствах международных организаций в РК, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РК;
от работы за пределами РК.
Обязательные профессиональные пенсионные взносы, исчисленные по доходам, выплаченным работникам в феврале 2022 года.
Социальные отчисления за февраль 2022 года.
Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным работникам в феврале 2022 года.
Взносы на ОСМС:
удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в феврале 2022 года;
уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющих СНР на основе патента), ЛЧП из полученных доходов в феврале 2022 года;
уплачиваемые самостоятельными плательщиками из полученных доходов в феврале 2022 года.
Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2022 году можно в налоговом календаре.