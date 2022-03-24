14:52 24.03.2022
Дождь, снег, туман, гололед – прогноз погоды в Алматы на три дня
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды в Алматы на 25-27 марта. Ожидаются дождь, снег, туман, гололед и гроза, передает Zakon.kz.
25 марта – переменная облачность, ночью и утром – дождь, снег, туман, гололед. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +7...+9°С.
26 марта – переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +12...+14°С.
27 марта – облачно, временами сильный дождь, снег. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +6...+8°С.