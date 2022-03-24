Упало дерево на автомобиль: кто возместит ущерб?

Возместить ущерб в подобных ситуациях можно только в судебном порядке. Как правило, автомобильные страховки такие случаи не предусматривают. При этом необходимо будет установить, кому принадлежит земля, на которой произошло происшествие.

Так, за содержание и защиту зеленых насаждений на землях общего пользования отвечают районные акиматы. За деревья в жилых микрорайонах, на улицах перед домами до тротуарной линии отвечают сами жильцы или КСК. За деревья, растущие с другой стороны тротуара, отвечают также акиматы.

Если дерево находится на спорной территории, либо сложно установить, кому принадлежит эта земля, необходимо обратиться в отдел или департамент благоустройства акимата с запросом, в чьем ведении находится аварийное дерево.

Однако первое, что нужно сделать – вызвать полицию и зафиксировать факт повреждения машины. В акте осмотра места происшествия полицейские должны указать причину ЧП: снегопад, сильный ветер, аварийное состояние дерева и т.д. Обязательно нужно сфотографировать место происшествия и поврежденный автомобиль с разных ракурсов. Эти фотографии понадобятся для судебного иска.

Кроме того, рекомендуется найти свидетелей происшествия, которые в суде смогут подтвердить факт повреждения авто, а также, что вы припарковали машину в безопасном и не запрещенном для парковки месте.

Еще один шаг, который следует сделать – обратиться в оценочную компанию для установления суммы причиненного ущерба.

Если дерево упало в результате погодных условий, то стоит взять справку у метеорологов с подтверждением метеоусловий в день происшествия.

После чего можно смело обращаться в суд, приложив к заявлению все собранные доказательства. В случае, если суд вынесет решение в пользу владельца, он получит компенсацию за причиненный его имуществу ущерб.