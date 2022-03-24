Казахстанцы завоевали 10 медалей Чемпионата Азии по гребле на байдарках и каноэ

24 марта на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись казахстанцы Александр Емельянов и Кирилл Тубаев — в соревнованиях по гребле на байдарках-двойках в дисциплине 1 тыс. м.

Золотые медали выиграла и женская сборная на байдарке-четверке на дистанции 1 тыс. м. Победительницами стали Татьяна Токарницкая, Ирина Подойникова, Наталья Сергеева и Анастасия Березовская.

Кроме того, медали высшей пробы заслужили:

женщины, байдарка-двойка (1 тыс. м): Татьяна Токарницкая и Ольга Шмелева;

мужчины, каноэ-четверка (1 тыс. м): Ануар Альмаганбетов , Сергей Емельянов , Мерей Медетов и Тимофей Емельянов ;

женщины, каноэ-четверка (1 тыс. м): Гульжайна Тыныбекова, Дарья Корыткина, Ульяна Киселева и Ольга Сурмина.

Вторая строчка в итоговом протоколе и серебряные медали в программе каноэ-двойка на 1 тыс. м у казахстанцев Сергея и Тимофея Емельяновых.

Фото: telegram/olympic.kz

каноэ-одиночка, юниоры (1 тыс. м), Виктория Романова ;

мужчины, байдарка-четверка (1 тыс. м), Артем Терещенко , Александр Емельянов , Игорь Ряшенцев и Кирилл Тубаев ;

женщины, байдарка-одиночка (1 тыс. м), Дарья Петрова ;

женщины, каноэ-одиночка (1 тыс. м), Гульжайна Тыныбекова.

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