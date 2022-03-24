Казахстанцы завоевали 10 медалей Чемпионата Азии по гребле на байдарках и каноэ
24 марта на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись казахстанцы Александр Емельянов и Кирилл Тубаев — в соревнованиях по гребле на байдарках-двойках в дисциплине 1 тыс. м.
Золотые медали выиграла и женская сборная на байдарке-четверке на дистанции 1 тыс. м. Победительницами стали Татьяна Токарницкая, Ирина Подойникова, Наталья Сергеева и Анастасия Березовская.
Кроме того, медали высшей пробы заслужили:
женщины, байдарка-двойка (1 тыс. м): Татьяна Токарницкая и Ольга Шмелева;
мужчины, каноэ-четверка (1 тыс. м): Ануар Альмаганбетов, Сергей Емельянов, Мерей Медетов и Тимофей Емельянов;
женщины, каноэ-четверка (1 тыс. м): Гульжайна Тыныбекова, Дарья Корыткина, Ульяна Киселева и Ольга Сурмина.
Вторая строчка в итоговом протоколе и серебряные медали в программе каноэ-двойка на 1 тыс. м у казахстанцев Сергея и Тимофея Емельяновых.
Фото: telegram/olympic.kz
каноэ-одиночка, юниоры (1 тыс. м), Виктория Романова;
мужчины, байдарка-четверка (1 тыс. м), Артем Терещенко, Александр Емельянов, Игорь Ряшенцев и Кирилл Тубаев;
женщины, байдарка-одиночка (1 тыс. м), Дарья Петрова;
женщины, каноэ-одиночка (1 тыс. м), Гульжайна Тыныбекова.
Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам – плюс 100% к первому пополнению.