20:12 24.03.2022
В Казахстане дополнили список лиц, подлежащих вакцинации Pfizer
Фото: Zakon.kz
Такое решение вынесла межведомственная комиссия по нераспространению коронавирусной инфекции, сообщает Zakon.kz.
МВК по нераспространению КВИ расширила контингент лиц, подлежащих вакцинации Pfizer.
Список пополнился:
лицами, получающими первичную вакцинацию и желающими получить профилактическую прививку данной вакциной;
лицами, получающими повторную вакцинацию для выезда за рубеж по различным причинам;
лицами, завершающими курс вакцинации, начатый за рубежом;
всеми группами населения, получающими ревакцинацию против COVID-19.
Ранее МВК отменила обязательное ношение масок в помещениях, кроме медицинских организаций. В Казахстане сохраняется рекомендательный характер ношения масок в местах массового скопления людей.