В Казахстане дополнили список лиц, подлежащих вакцинации Pfizer

МВК по нераспространению КВИ расширила контингент лиц, подлежащих вакцинации Pfizer.

Список пополнился:

лицами, получающими первичную вакцинацию и желающими получить профилактическую прививку данной вакциной;

лицами, получающими повторную вакцинацию для выезда за рубеж по различным причинам;

лицами, завершающими курс вакцинации, начатый за рубежом;

всеми группами населения, получающими ревакцинацию против COVID-19.

Ранее МВК отменила обязательное ношение масок в помещениях, кроме медицинских организаций. В Казахстане сохраняется рекомендательный характер ношения масок в местах массового скопления людей.