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20:12 24.03.2022

В Казахстане дополнили список лиц, подлежащих вакцинации Pfizer

Вакцина Pfizer Казахстан Фото: Zakon.kz
Такое решение вынесла межведомственная комиссия по нераспространению коронавирусной инфекции, сообщает Zakon.kz.

МВК по нераспространению КВИ расширила контингент лиц, подлежащих вакцинации Pfizer.

Список пополнился:

  • лицами, получающими первичную вакцинацию и желающими получить профилактическую прививку данной вакциной;

  • лицами, получающими повторную вакцинацию для выезда за рубеж по различным причинам;

  • лицами, завершающими курс вакцинации, начатый за рубежом;

  • всеми группами населения, получающими ревакцинацию против COVID-19.

Ранее МВК отменила обязательное ношение масок в помещениях, кроме медицинских организаций. В Казахстане сохраняется рекомендательный характер ношения масок в местах массового скопления людей.

Данияр Кунафин
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