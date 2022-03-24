Генассамблея ООН приняла резолюцию по гуманитарной ситуации в Украине

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке была принята резолюция «Гуманитарные последствия агрессии против Украины». Ее поддержали 140 государств. Пять делегаций выступили против и 38 воздержались, сообщают Новости ООН.

Резолюция требует, чтобы Россия немедленно прекратила военные действия в Украине. Авторы документа потребовали обеспечить безопасные проходы для мирных граждан, а также гуманитарный доступ к нуждающимся в помощи.

По данным ООН, с начала вооруженного конфликта в Украине вынужденными переселенцами стали более 10 млн человек. Вооруженные столкновения повлияли на систему здравоохранения страны, а гуманитарная ситуация продолжает ухудшаться, отметили в организации.