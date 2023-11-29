В ООН приняли резолюцию с призывом к Израилю

В Генеральной ассамблее ООН прошло голосование по резолюции с призывом к Израилю "освободить Голанские высоты", сообщает Zakon.kz.

Во время 78-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций прошло голосование по резолюции, согласно которой Израиль должен вернуть свои границы к тем, которые существовали до 1967 года.

Согласно итогам голосования стран-участниц, за принятие резолюции проголосовала 91 страна. Среди них Россия, Бразилия, Индия, Китай, Саудовская Аравия. Против выступили США, Великобритания и еще шесть государств. Воздержались 62 страны.

Резолюция состоит из восьми пунктов, первым из них указан призыв к "освобождению Голанских высот", которые стали частью Израиля в 1967 году. Соавторами резолюции выступили Алжир, Венесуэла, Египет, Иордания, Ирак, Катар, КНДР, Куба, Кувейт, Ливан, Мавритания, ОАЭ, Сирия и Тунис.

Несколькими часами ранее пресс-служба израильской армии заявила, что пятая группа освобожденных из сектора Газа заложников прибыла на израильскую территорию. Ранее стало известно, что ХАМАС освободил 11 заложников в обмен на 33 палестинских пленных.