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01:09 25.03.2022

Казахстан выиграл Молдову в Лиге наций

Лига наций Фото: pixabay
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Казахстана. Ответная игра пройдет 29 марта в 20:00 на «Астана Арене», сообщает Zakon.kz.

В первом стыковом матче Лиги наций сборная Казахстана на выезде сыграла против Молдовы, сообщает Sports.kz.

Казахстанцы были явными фаворитами, тем не менее сборная Молдовы начала с прессинга. Во второй части первой половины хозяева упустили ряд моментов, тем не менее им удалось открыть счет встречи.

Второй тайм начался с замен. В этом же периоде футболисты сборной Казахстана сравняли счет — 1:1. В один момент Вячеслав Посмак оформил автогол и подарил победное очко сборной Казахстана.

Ответная игра пройдет 29 марта в 20:00 на «Астана Арене».

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