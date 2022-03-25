Казахстан выиграл Молдову в Лиге наций

В первом стыковом матче Лиги наций сборная Казахстана на выезде сыграла против Молдовы, сообщает Sports.kz.

Казахстанцы были явными фаворитами, тем не менее сборная Молдовы начала с прессинга. Во второй части первой половины хозяева упустили ряд моментов, тем не менее им удалось открыть счет встречи.

Второй тайм начался с замен. В этом же периоде футболисты сборной Казахстана сравняли счет — 1:1. В один момент Вячеслав Посмак оформил автогол и подарил победное очко сборной Казахстана.

Ответная игра пройдет 29 марта в 20:00 на «Астана Арене».