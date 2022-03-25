Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
07:05 25.03.2022

Воспитатель в Карагандинской области дала малышам подзатыльники и попала на видео

Карагандинская область, Абай Фото: кадр из видео
В казахстанских соцсетях появилось видео, на котором воспитательница дает нескольким воспитанникам пару подзатыльников. Видео стало резонансным и привлекло внимание правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-паблике skandal_krg говорится, что съемка сделана ясельной группе детского сада города Абай Карагандинской области.

Видео прислала подписчица - мама, чей ребенок посещает этот детский сад.

Сегодня посмотрели видео с камер, были шокированы происходящим. Говорится в комментарии

В пресс-службе ДП Карагандинской области прокомментировали инцидент.

По факту публикации в настоящее время проводятся мероприятия по установлению потерпевших и обстоятельств произошедшего. Пресс-служба ДП Карагандинской области

На видео также отреагировали и в отделе образования Абайского района.

Детский сад «Әдемі» частное дошкольное учреждение и не является подведомственным отдела образования Абайского района. Частный сад открыт в феврале 2021 года на 550 мест. По данному факту создана комиссия, по итогам рассмотрения будут приняты необходимые меры. Отдел образования Абайского района
Константин Вноровский
Карагандинская область
В Казахстане хотят вернуть в госсобственность необоснованно приватизированные объекты
24.03.2022
Россия снимает ограничения на перемещение через госграницу с Казахстаном
24.03.2022
Тенге укрепился на торгах
24.03.2022
Почти на 10 тенге снизился курс доллара на торгах
24.03.2022
Обязательное ношение масок в помещениях отменили в Казахстане
24.03.2022
Главная Топ LIVE Все