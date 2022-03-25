07:05 25.03.2022
Воспитатель в Карагандинской области дала малышам подзатыльники и попала на видео
Фото: кадр из видео
В казахстанских соцсетях появилось видео, на котором воспитательница дает нескольким воспитанникам пару подзатыльников. Видео стало резонансным и привлекло внимание правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.
В Instagram-паблике skandal_krg говорится, что съемка сделана ясельной группе детского сада города Абай Карагандинской области.
Видео прислала подписчица - мама, чей ребенок посещает этот детский сад.
Сегодня посмотрели видео с камер, были шокированы происходящим. Говорится в комментарии
В пресс-службе ДП Карагандинской области прокомментировали инцидент.
По факту публикации в настоящее время проводятся мероприятия по установлению потерпевших и обстоятельств произошедшего. Пресс-служба ДП Карагандинской области
На видео также отреагировали и в отделе образования Абайского района.
Детский сад «Әдемі» частное дошкольное учреждение и не является подведомственным отдела образования Абайского района. Частный сад открыт в феврале 2021 года на 550 мест. По данному факту создана комиссия, по итогам рассмотрения будут приняты необходимые меры. Отдел образования Абайского района