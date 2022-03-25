Воспитатель в Карагандинской области дала малышам подзатыльники и попала на видео

В Instagram-паблике skandal_krg говорится, что съемка сделана ясельной группе детского сада города Абай Карагандинской области.

Видео прислала подписчица - мама, чей ребенок посещает этот детский сад.

Сегодня посмотрели видео с камер, были шокированы происходящим. Говорится в комментарии

В пресс-службе ДП Карагандинской области прокомментировали инцидент.

По факту публикации в настоящее время проводятся мероприятия по установлению потерпевших и обстоятельств произошедшего. Пресс-служба ДП Карагандинской области

На видео также отреагировали и в отделе образования Абайского района.