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08:00 25.03.2022

22 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

Коронавирус Казахстане за сутки Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали на десять случаев заражения больше, чем днем ранее. Новые случаи выявили в пяти регионах страны, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

  • в Нур-Султане – 1,

  • в Алматы – 8,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 0,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 1,

  • в Атырауской области – 1,

  • в ВКО – 2,

  • в Жамбылской области – 0,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 1,

  • в Костанайской области – 2,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 1,

  • в Павлодарской области – 1,

  • в СКО – 4,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 983 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 645 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 17,

  • в Алматы – 49,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 2,

  • в Актюбинской области – 158,

  • в Алматинской области – 4,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 7,

  • в Жамбылской области – 198,

  • в ЗКО – 132,

  • в Карагандинской области – 18,

  • в Костанайской области – 6,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 2,

  • в СКО – 48,

  • в Туркестанской области – 4.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 286 960 человек.

Константин Вноровский
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