22 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

в Нур-Султане – 1,

в Алматы – 8,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 0,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 1,

в Атырауской области – 1,

в ВКО – 2,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 1,

в Костанайской области – 2,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 1,

в СКО – 4,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 983 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 645 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 17,

в Алматы – 49,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 2,

в Актюбинской области – 158,

в Алматинской области – 4,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 7,

в Жамбылской области – 198,

в ЗКО – 132,

в Карагандинской области – 18,

в Костанайской области – 6,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 2,

в СКО – 48,

в Туркестанской области – 4.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 286 960 человек.