22 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки зарегистрировано 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
в Нур-Султане – 1,
в Алматы – 8,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 1,
в Атырауской области – 1,
в ВКО – 2,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 1,
в Костанайской области – 2,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 1,
в Павлодарской области – 1,
в СКО – 4,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 304 983 случая.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 645 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 17,
в Алматы – 49,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 2,
в Актюбинской области – 158,
в Алматинской области – 4,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 7,
в Жамбылской области – 198,
в ЗКО – 132,
в Карагандинской области – 18,
в Костанайской области – 6,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 2,
в СКО – 48,
в Туркестанской области – 4.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 286 960 человек.