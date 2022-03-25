Билеты в театр подорожали в Казахстане

Согласно исследованиям, объем услуг в области досуга и спорта в целом увеличился более чем на 60% за год.

За январь–декабрь 2021 года услуги в области спорта, организации отдыха и развлечений в стране составили 400,5 млрд тг – на 60,9% больше в реальном выражении, чем годом ранее, – уточнили эксперты Energyprom.kz.

В региональном разрезе 58,4% услуг пришлось лишь на один регион – Алматы: 233,3 млрд тг, в 5,7 раза больше в деньгах, чем в январе-декабре 2020 года.

В тройке лидеров также оказались столица (43,6 млрд тг, минус 37,2%) и Карагандинская область (13,9 млрд тг, минус 16,7%).

Непосредственно услуг в области спорта оказали на 114,4 млрд тг, в области организации отдыха и развлечений – на 284,8 млрд тг.

Наибольший объем услуг в области спорта был оказан спортивными клубами: 25,9 млрд тг, плюс 9,9% за год. Далее идут деятельность фитнес-клубов и услуги по эксплуатации спортивных сооружений, – заявили аналитики.

В области развлечений и отдыха основной объем составили услуги развлекательных и тематических парков: 9,2 млрд тг, годовой рост – на 77,2%. Далее идут услуги кукольных театров, а также танцевальных залов и дискотек.

Согласно данным исследований, по итогам февраля 2022 года стоимость услуг в области отдыха, развлечений и культуры выросла на 6,2% за год.

В том числе услуги театров подорожали на 26,2%, бассейнов (абонемент) – на 9,6%, детских аттракционов – на 7,4%, кинотеатров – на 5%, тренажерных залов (абонемент) – на 4,7%. Услуги фотографов выросли в цене на 5,4%.

В региональном разрезе наибольший рост цен в секторе зафиксирован в Алматинской области: сразу на 15,2% за год.