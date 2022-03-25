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11:17 25.03.2022

Шахтер погиб в Карагандинской области

шахта Фото: pixabay
24 марта на шахте «Саранская» в результате вывала горной массы погиб шахтер. Ведется расследование, передает Zakon.kz.

Для расследования данного несчастного случая создана специальная комиссия.

На шахте «Саранская» при выполнении работ по оформлению присечной ниши в лаве произошел вывал горной массы с кровли и груди забоя, в результате чего трагически погиб шахтер. Профсоюз угольщиков «Қорғау»

Профсоюз угольщиков выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего горняка.

Анастасия Стативкина
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