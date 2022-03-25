11:17 25.03.2022
Шахтер погиб в Карагандинской области
Фото: pixabay
24 марта на шахте «Саранская» в результате вывала горной массы погиб шахтер. Ведется расследование, передает Zakon.kz.
Для расследования данного несчастного случая создана специальная комиссия.
На шахте «Саранская» при выполнении работ по оформлению присечной ниши в лаве произошел вывал горной массы с кровли и груди забоя, в результате чего трагически погиб шахтер. Профсоюз угольщиков «Қорғау»
Профсоюз угольщиков выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего горняка.