Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Шахтер погиб в Костанайской области

Шахтер погиб в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 12:23 Фото: pixabay
Несчастный случай произошел на шахте "Соколовская" Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения (ССГПО) – погиб рабочий, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 11 июля 2024 года, из публикации компании в соцсетях.

"При оборке заколов после производства взрывных работ на горизонте 280 метров произошло отслоение куска горной массы на проходчика. В результате работник получил травмы, несовместимые с жизнью. Коллектив и руководство АО "ССГПО" выражают соболезнование семье погибшего... По факту случившегося проводится расследование", – говорится в сообщении ССГПО в Instagram.

В компании заверили, что семье погибшего будет оказана необходимая помощь.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 12:23
Токаев наградил электрослесаря шахты имени Костенко
, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 12:23

2 мая 2024 года в Караганде на шахте им. Костенко произошло задымление на конвейерном штреке. Из-за ЧП были эвакуированы 194 шахтера.

Читайте также

В акимате объяснили причины
Аномальные осадки и отключение насосов ТЦ "Есентай": о причинах и ликвидации подтоплений в результате осадков
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции, оружие, пистолет полицейского
Задержан директор филиала “Семей орманы”
Субботник, уборка улиц, мусор
Очистить дороги от песка на правом берегу Атырау попросила местная жительница
Динара Халдарова
Костанайская область 2024 год Шахтеры
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД обратилось к водителям, требующих у полицейских документы
МВД обратилось к водителям, требующим у полицейских документы
В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием
В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием
Жена 78-летнего Евгения Петросяна отреагировала на слухи о третьей беременности
Жена 78-летнего Евгения Петросяна отреагировала на слухи о третьей беременности
Незамедлительно сообщите в полицию: новый механизм мошенничества раскрыло МВД
Незамедлительно сообщите в полицию: новый механизм мошенничества раскрыло МВД
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: