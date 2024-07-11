Шахтер погиб в Костанайской области

Несчастный случай произошел на шахте "Соколовская" Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения (ССГПО) – погиб рабочий, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 11 июля 2024 года, из публикации компании в соцсетях.

"При оборке заколов после производства взрывных работ на горизонте 280 метров произошло отслоение куска горной массы на проходчика. В результате работник получил травмы, несовместимые с жизнью. Коллектив и руководство АО "ССГПО" выражают соболезнование семье погибшего... По факту случившегося проводится расследование", – говорится в сообщении ССГПО в Instagram.

В компании заверили, что семье погибшего будет оказана необходимая помощь.

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