Пятилетний автоинспектор стал героем Казнета

23 марта в Instagram был опубликован видеоролик. На нем мальчик, одетый в полицейскую форму, стоя на обочине дороги, регулирует дорожное движение на одной из улиц села Аксу – Аюлы Шетского района.

Полицейские нашли юного автоинспектора. Им оказался ученик нулевого класса пятилетний Багдаулет Агзамов.

Отец мальчика рассказал, что Багдаулету было три годика, когда у него появилась мечта стать полицейским.

Мальчик немного приблизился к своей мечте, когда папа приобрел для сына детскую форму полицейского.

Багдаулет сразу надел ее и вышел на улицу. Пока глава семейства находился в магазине, мальчик узнал, что из-за непогоды перекрыты все трассы. Ребенок встал на обочину и предупреждал о начавшемся буране проезжающих мимо водителей автомобилей. Пресс-служба ДП Карагандинской области

Семью Агзамовых посетил начальник ОП Шетского района ДП Карагандинской области Мадияр Менисов.