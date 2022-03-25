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11:19 25.03.2022

Пятилетний автоинспектор стал героем Казнета

герой Казнета Фото: Скриншот видео
Пятилетний мальчик из Карагандинской области, предупреждавший водителей о закрытии трассы, растрогал казахстанцев. Малыш мечтает стать полицейским, сообщает Zakon.kz.

23 марта в Instagram был опубликован видеоролик. На нем мальчик, одетый в полицейскую форму, стоя на обочине дороги, регулирует дорожное движение на одной из улиц села Аксу – Аюлы Шетского района.

Полицейские нашли юного автоинспектора. Им оказался ученик нулевого класса пятилетний Багдаулет Агзамов.

Отец мальчика рассказал, что Багдаулету было три годика, когда у него появилась мечта стать полицейским.

Мальчик немного приблизился к своей мечте, когда папа приобрел для сына детскую форму полицейского.

Багдаулет сразу надел ее и вышел на улицу. Пока глава семейства находился в магазине, мальчик узнал, что из-за непогоды перекрыты все трассы. Ребенок встал на обочину и предупреждал о начавшемся буране проезжающих мимо водителей автомобилей. Пресс-служба ДП Карагандинской области

Семью Агзамовых посетил начальник ОП Шетского района ДП Карагандинской области Мадияр Менисов.

Он пригласил Багдаулета на экскурсию: мальчика на служебной автомашине привезли к патрульным, несшим службу на дороге Алматы – Екатеринбург, затем ему показали сам отдел полиции. Здесь ребенку вручили памятные подарки.

Анастасия Московчук
Карагандинская область
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