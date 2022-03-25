Пятилетний автоинспектор стал героем Казнета
23 марта в Instagram был опубликован видеоролик. На нем мальчик, одетый в полицейскую форму, стоя на обочине дороги, регулирует дорожное движение на одной из улиц села Аксу – Аюлы Шетского района.
Полицейские нашли юного автоинспектора. Им оказался ученик нулевого класса пятилетний Багдаулет Агзамов.
Отец мальчика рассказал, что Багдаулету было три годика, когда у него появилась мечта стать полицейским.
Мальчик немного приблизился к своей мечте, когда папа приобрел для сына детскую форму полицейского.
Багдаулет сразу надел ее и вышел на улицу. Пока глава семейства находился в магазине, мальчик узнал, что из-за непогоды перекрыты все трассы. Ребенок встал на обочину и предупреждал о начавшемся буране проезжающих мимо водителей автомобилей. Пресс-служба ДП Карагандинской области
Семью Агзамовых посетил начальник ОП Шетского района ДП Карагандинской области Мадияр Менисов.
Он пригласил Багдаулета на экскурсию: мальчика на служебной автомашине привезли к патрульным, несшим службу на дороге Алматы – Екатеринбург, затем ему показали сам отдел полиции. Здесь ребенку вручили памятные подарки.