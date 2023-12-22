Пятилетний ребенок провалился под лед в Абайской области

Провалившегося под лед пятилетнего мальчика ищут полицейские и спасатели в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Абайской области, в 12:54 22 декабря участковый инспектор полиции Урджарского района сообщил, что в селе Таскескен пятилетний мальчик провалился под лед. Ребенок играл со своим сверстником на неокрепшем льду реки Каракол, расположенной на окраине села.





"В панике рядом находившийся ровесник побежал ко взрослым просить помощь. Очевидцы позвонили участковому, который незамедлительно выехал на место происшествия, параллельно вызывая спасателей. Поиски ребенка продолжаются", – сообщили в полиции Абайской области.

В этом году морозы пришли в регион поздно, поэтому толщина льда на реках и озерах сейчас составляет не более трех сантиметров.

Ранее сообщалось, что житель Астаны спас ребенка, провалившегося под лед на реке.