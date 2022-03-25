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Законодательство РК
13:05 25.03.2022

Токаев назначил заместителя управляющего делами президента

Маржан Акимжанова, назначение Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев назначил Маржан Акимжанову заместителем управляющего делами президента РК, передает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Акимжанова Маржан Абдиюсуповна назначена заместителем управляющего делами президента РК, она освобождена от должности советника президента РК, - говорится в тексте.

Маржан Акимжанова родилась 19 июня 1971 года в селе Шалкоде Нарынкольского района Алматинской области. В 1999 году окончила Казахский государственный женский педагогический институт.

Маржан Акимжанова начала свою трудовую деятельность лаборантом, затем работала заведующей хозяйством, инспектором отдела кадров Института механики и машиноведения Академии наук Республики Казахстан (1991-1993). Работала специалистом редакционно-издательского отдела Верховного Совета Республики Казахстан (1993-1995); специалистом Отдела внутренней политики Аппарата Кабинета Министров Республики Казахстан (1995); специалистом Отдела территориального развития Аппарата Правительства Республики Казахстан (1995-1997); старшим специалистом, референтом, старшим референтом, экспертом, старшим экспертом, главным экспертом, консультантом, заведующим сектором Пресс-службы Президента Республики Казахстан (1997-2012).

С 2012 по 2021 годы занимала должность заместителя пресс-секретаря президента РК.

С 4 февраля 2021 года распоряжением главы государства была назначена советником президента РК.

Динара Халдарова
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