Названа дата начала священного месяца Рамадан

Через несколько дней начнется священный месяц Рамадан. Рамадан – особый месяц для мусульманской уммы. Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы

Он призвал казахстанцев «проводить больше благотворительных мероприятий в этом месяце».

В этом году священный месяц Рамадан начнется 2 апреля. Такое совместное решение принято по согласованию с Духовным управлением мусульман Узбекистана и Кыргызстана. Наиб муфтий, заведующий отделом шариата и фетв Сансызбай Курбанулы

Также в ДУМК отметили, что в этом году месяц Рамадан закончится 2 мая.