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Законодательство РК
13:38 25.03.2022

Названа дата начала священного месяца Рамадан

рк, священный месяц рамадан, начало, дата, думк, 2 апреля Фото: pixabay
В столице состоялось заседание президиума Духовного управления мусульман Казахстана под председательством Верховного муфтия Наурызбай кажы Таганулы, передает Zakon.kz.
Через несколько дней начнется священный месяц Рамадан. Рамадан – особый месяц для мусульманской уммы.Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы

Он призвал казахстанцев «проводить больше благотворительных мероприятий в этом месяце».

В этом году священный месяц Рамадан начнется 2 апреля. Такое совместное решение принято по согласованию с Духовным управлением мусульман Узбекистана и Кыргызстана.Наиб муфтий, заведующий отделом шариата и фетв Сансызбай Курбанулы

Также в ДУМК отметили, что в этом году месяц Рамадан закончится 2 мая.

Пост продлится 30 дней. 2 мая – Ораза айт. Ночь с 27 на 28 апреля – Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр).Пресс-служба ДУМК
Динара Халдарова
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