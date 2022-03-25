13:38 25.03.2022
Названа дата начала священного месяца Рамадан
Фото: pixabay
В столице состоялось заседание президиума Духовного управления мусульман Казахстана под председательством Верховного муфтия Наурызбай кажы Таганулы, передает Zakon.kz.
Через несколько дней начнется священный месяц Рамадан. Рамадан – особый месяц для мусульманской уммы.Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы
Он призвал казахстанцев «проводить больше благотворительных мероприятий в этом месяце».
В этом году священный месяц Рамадан начнется 2 апреля. Такое совместное решение принято по согласованию с Духовным управлением мусульман Узбекистана и Кыргызстана.Наиб муфтий, заведующий отделом шариата и фетв Сансызбай Курбанулы
Также в ДУМК отметили, что в этом году месяц Рамадан закончится 2 мая.
Пост продлится 30 дней. 2 мая – Ораза айт. Ночь с 27 на 28 апреля – Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр).Пресс-служба ДУМК