Казахстанцы стали лучшими на Чемпионате Азии по велоспорту

В первый день азиатского первенства по шоссейному и паралимпийскому велоспорту, который стартовал в столице Таджикистана Душанбе, был разыгран комплект медалей в командной гонке. Сборная Казахстана вышла в составе Евгения Федорова, Игоря Чжана, Юрия Натарова и Евгения Гидича, передает пресс-служба ФВ РК.

Казахстанцы показали лучший результат на финише, преодолев дистанцию 24 километра за 26 минут и 48.933 секунды. На вторую ступень пьедестала почета поднялись велосипедисты Монголии, а бронзовыми медалями награждены представители Ирана.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.