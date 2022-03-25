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14:55 25.03.2022

Казахстанцы стали лучшими на Чемпионате Азии по велоспорту

Велоспорт ЧА 1 место Фото: cycling.kz
Члены национальной сборной Казахстана по шоссейному велоспорту завоевали золотые медали на Чемпионате Азии среди мужчин в командной гонке, сообщает Zakon.kz.

В первый день азиатского первенства по шоссейному и паралимпийскому велоспорту, который стартовал в столице Таджикистана Душанбе, был разыгран комплект медалей в командной гонке. Сборная Казахстана вышла в составе Евгения Федорова, Игоря Чжана, Юрия Натарова и Евгения Гидича, передает пресс-служба ФВ РК.

Казахстанцы показали лучший результат на финише, преодолев дистанцию 24 километра за 26 минут и 48.933 секунды. На вторую ступень пьедестала почета поднялись велосипедисты Монголии, а бронзовыми медалями награждены представители Ирана.

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Куандык Шынасилов
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