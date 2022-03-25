Правила использования электросамокатов пока не разработаны – МВД РК

Действительно, эта проблема была актуальна. Именно МВД поднимало эту проблему о необходимости введения регулятивного порядка использования электросамокатов – транспортных средств на электронной тяге. Для того, чтобы ввести соответствующие нормы, необходимо внести изменения в законодательство. Для этого сейчас министерством совместно с заинтересованными госорганами прорабатываются различные формы ответственности. Зампредседателя КАП МВД РК Алексей Милюк

При этом замглавы комитета адмполиции отметил, что данный вопрос пока до конца не решен.

Проводятся консультации и изучается международный опыт, где это существует. В частности, некоторые страны вводили, но после отказались от регулирования этой сферы деятельности. Но этот вопрос не снят с повестки Министерства внутренних дел. Он действительно актуальный. Мы сейчас проводим работу. Алексей Милюк

По его словам, при переходе на сервисную модель, чтобы понять, что волнует местное сообщество, были созданы специальные межведомственные группы обеспечения безопасности.

Они исследуют эту проблему, а также в целом первостепенные причины, которые волнуют граждан, потом вырабатывают рекомендации по их устранению. В частности, в Алматы такая группа уже существует и действует. Я думаю, мы переформатируем ее работу и начнем снизу – что действительно волнует и что нужно сделать, чтобы было безопасно ходить по тротуарам. В дальнейшем на основе анализа уже будет принято окончательное решение, стоит (вводить регулирование для электросамокатов. – Прим. ред.) или нет. Алексей Милюк

В июне 2021 года стало известно, что Министерство внутренних дел РК введет ограничения для передвижения на электросамокатах.