МВД введет ограничения для электросамокатов

Министерство внутренних дел введет ограничения для передвижения на электросамокатах, передает корреспондент zakon.kz.

Глава МВД Ерлан Тургумбаев отметил, что электросамокаты не являются участниками дорожного движения, так как по закону такого транспортного средства нет. Во-первых, потому что нет сертификации данного технического средства. И во-вторых, они не соответствуют требованиям, которые должны быть у транспортного средства.

На сегодняшний день электросамокатам по дорогам и трассам ездить категорически запрещается, и это будет пресекаться, так как они не являются участниками дорожного движения. По велосипедным дорожкам и тротуарам тоже рассматривается вопрос, потому что ряд самокатов развивают скорость более 20 км/ч, - подчеркнул Ерлан Тургумбаев.

По его словам, в некоторых европейских странах вводятся ограничения в зависимости от скорости самоката. К примеру, до 20 км/ч разрешается ездить на велодорожках, и если скоростной режим менее 12 км/ч, то на пешеходных.

В настоящее время создана рабочая группа из сотрудников всех заинтересованных госорганов, думаю, по решению данной группы будут внесены изменения в действующее законодательство, - добавил глава МВД.

Тамила Языкова, Нур-Султан